Техас объявлен зоной стихийного бедствия: морозы в штате привели к жертвам, перебоям с электрикой и водой

В американском штате Техас внезапные морозы вызвали масштабные перебои с электричеством и водой. Стихия привела к жертвам – некоторые погибли в результате обморожения и ДТП, а другие из-за отравления угарным газом, когда пытались обогреть свои дома с помощью генераторов.

Президент США Джо Байден объявил в регионе режим стихийного бедствия. Это означает, что жители штата смогут получить прямую финансовую помощь от государства – в том числе, на временное жилье и ремонт, пишет ВВС.

Известно, что аномальная зимняя погода вывела из строя местные электростанции и оставила миллионы людей без тепла. Утром 20 февраля у 13 млн техасцев так и не появился доступ к питьевой воде и у 80 тыс. не восстановилось электроснабжение. А в магазинах образовался дефицит продуктов после того, как люди в панике бросились покупать запасы.

Серьезные перебои с водой наблюдаются также в Теннесси и Миссисипи.

По оценке местных служб, не менее 60 человек погибли из-за морозов в Техасе и других южных штатах США. Хотя реальная цифра может быть на несколько десятков выше, ведь власти пока не опубликовали официальных данных.

Американский лидер Джо Байден сказал, что хотел бы посетить Техас, но только когда его визит не станет обузой для местных чиновников, занятых восстановлением инфраструктуры и помощью населению.

В заявлении президента говорится, что он выпустил приказ о федеральной поддержке для властей, ведущих восстановительные работы в регионах, пострадавших от суровой зимней погоды.

Речь идет о финансовой помощи гражданам и бизнесу – гранты на ремонт, низкопроцентные займы на восстановление незастрахованного имущества и о других программах.

Отмечается, что в обычно теплом южном штате ныне температура упала до -18°С, из-за беспрецедентного спроса на обогрев помещений вышла из строя энергосистема, что привело к кризису с питьевой водой. Из-за разорвавшихся труб людям пришлось кипятить снег, чтобы было чем заполнять сливные бачки в туалетах.

Местные власти распространяют бутилированную воду. Пивоварни и другие бизнесы также помогают с восстановлением доступа к питьевой воде. При этом из-за риска заражения кипятить воду призывают даже тех, у кого она снова идет из крана.

В Техасе не хватает своих водопроводчиков, и специалисты едут туда из других штатов, сообщил губернатор Грегг Абботт.

В числе погибших вследствие заморозков в Техасе оказались жертвы ДТП и люди, скончавшиеся от отравления угарным газом. В Хьюстоне по меньшей мере четверо людей умерли при пожаре, который, по мнению властей, начался от использования свечей.

В Гондурасе 11-летний мальчик скончался во сне в замерзшем трейлере. Его трехлетний брат, спавший с ним в одной кровати, чтобы согреться, не пострадал.

Несколько человек скончались от холода в собственных домах. Другие погибли, не успев вовремя получить медикаменты и медицинскую помощь.

Вместе с тем метеорологи отмечают, что самые суровые морозы в Техасе, судя по всему, отступают, температура воздуха уже поднялась выше нуля. Однако многие жителя штата по-прежнему остаются в сложном положении.

Как сообщал OBOZREVATEL: