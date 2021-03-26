У США прокотилася серія торнадо: загинули 5 людей. Фото і відео

В американському штаті Алабама 25 березня зафіксували одразу 14 торнадо. Потужна стихія зруйнувала будинки, обвалила дерева й призвела до смерті щонайменше п’яти людей.

За інформацією Національної метеорологічної служби США, ще один торнадо того ж дня пройшов штатом Міссісіпі. Про це повідомлять CNN і Global News (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що внаслідок стихії майже 55 тисяч осіб залишилися без світла на південному сході країни, понад 36 тисяч із них – в Алабамі. А в найбільшому місті штату – Бірмінгемі – руйнувань зазнали від 30 до 50 будівель.

Наслідки стихії в Алабамі Twitter Brian Emfinger

У місті Пелхем та в окрузі Шелбі будинки залишилися без верхніх поверхів і дахів, тоді як повалені дерева заблокували дороги і рух вулицями.

Торнадо призвели до вимкнення світла Twitter Sean Roberts (F3 Sleepless)

Жертвами торнадо стали жителі округу Калгун – серед п’яти загиблих троє були членами однієї родини.

Сотні людей залишилися без домівок

Місцева влада й екстрені служби продовжують оцінювати збитки та ведуть пошуки постраждалих. Було також організовано притулки для людей, які постраждали внаслідок стихії.

Стихія зруйнувала десятки будівель Twitter Pelham Police Dept

Водночас через загрозу торнадо, яка зберігається для більшої частини півночі Алабами, влада оголосила режим надзвичайної ситуації у 46 округах. Фахівці попереджають, що вітер може розганятися до 166 миль на годину або більше.

Наслідки торнадо

Наслідки торнадо в американських штатах

В Алабамі 25 березня зафіксували одразу 14 торнадо Google-карта

Фахівці попереджають про загрозу нових торнадо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому в американському штаті Техас раптові морози викликали масштабні перебої з електрикою і водою. Стихія призвела до жертв – деякі загинули внаслідок обмороження і ДТП, а інші через отруєння чадним газом, коли намагалися обігріти свої будинки за допомогою генераторів.