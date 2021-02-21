В США произошла перестрелка в магазине оружия: есть убитые и раненые. Фото

В США мужчина открыл огонь в магазине оружия в пригороде Нового Орлеана, штат Луизиана, застрелив двух человек. Сам он погиб, когда другие посетители и сотрудники открыли огонь в ответ.

Вооруженный конфликт случился в городке Метаир 20 февраля. Об этом сообщает издание Fox8 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Местный шериф Джозеф Лопинто отметил, что стрелок сначала застрелил двух человек внутри магазина Jefferson Gun Outlet, а затем несколько других. При этом то ли сотрудники, то ли покупатели открыли ответный огонь по нападавшему внутри и снаружи здания.

Раненые были госпитализированы и их жизни ничего не угрожает.

Известно, что оружие и боеприпасы продаются напротив торговой точки, выходящей на главную улицу города. Клиенты, которые посещают стрельбище, обычно идут к боковому входу в здание. А персонал, который там работает, часто носит личное оружие.

Шериф подчеркнул, что поскольку стрелявших было несколько и ни один из убитых не был сразу опознан, следователи сначала пытались сложить в единую картину разрозненные свидетельства очевидцев произошедшего.

"Мы пытаемся собрать все воедино", – сказал полицейский.

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