В США произошла перестрелка в магазине оружия: есть убитые и раненые. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
9,6 т.
В США произошла перестрелка

В США мужчина открыл огонь в магазине оружия в пригороде Нового Орлеана, штат Луизиана, застрелив двух человек. Сам он погиб, когда другие посетители и сотрудники открыли огонь в ответ.

Вооруженный конфликт случился в городке Метаир 20 февраля. Об этом сообщает издание Fox8 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Местный шериф Джозеф Лопинто отметил, что стрелок сначала застрелил двух человек внутри магазина Jefferson Gun Outlet, а затем несколько других. При этом то ли сотрудники, то ли покупатели открыли ответный огонь по нападавшему внутри и снаружи здания.

Стрельба произошла в пригороде Нового Орлеана

Раненые были госпитализированы и их жизни ничего не угрожает.

Огонь открыли в оружейном магазине Jefferson Gun Outlet

Известно, что оружие и боеприпасы продаются напротив торговой точки, выходящей на главную улицу города. Клиенты, которые посещают стрельбище, обычно идут к боковому входу в здание. А персонал, который там работает, часто носит личное оружие.

ЧП в магазине оружия в Метаире

Шериф подчеркнул, что поскольку стрелявших было несколько и ни один из убитых не был сразу опознан, следователи сначала пытались сложить в единую картину разрозненные свидетельства очевидцев произошедшего.

"Мы пытаемся собрать все воедино", – сказал полицейский.

По меньшей мере трое человек погибли в результате стрельбы
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в оружейном магазине

Как сообщал OBOZREVATEL:

СШАполициясмертьоружиестрельба