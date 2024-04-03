В США продолжат искать способы экстренной поддержки для Украины, – Кирби

Администрация президента Соединенных Штатов Америки продолжит активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как делала это и в прошлом месяце. Это связано с тем, что в Палате представителей затягивают решение о помощи для нашего государства.

Об этом на брифинге во вторник, 2 апреля, сказал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы уже приняли определенные безотлагательные меры. Вы видели, как Пентагон смог выделить 300 миллионов долларов, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи. Мы будем продолжать активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий", – отметил он.

Кирби подчеркнул, что из-за бездействия законодателей в Палате представителей украинские командиры вынуждены принимать сложные решения относительно того, как экономить боеприпасы и одновременно защищать позиции от российских штурмов.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Белого дома крайний срок, когда Палата представителей США должна проголосовать помощь для Украины, чиновник заметил, что дедлайн давно прошел. Конгресс должен был принять законопроект о дополнительной помощи Украине и другим партнерам еще несколько недель или месяцев назад, сказал Кирби.

"Мы будем продолжать искать и смотреть, что еще мы можем сделать, но, честно говоря, наши руки здесь связаны. Нам нужно одобрение запроса на дополнительное финансирование", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, у президента США Джо Байдена отреагировали на заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине. Белый дом призвал Джонсона вынести на голосование законопроект, одобренный в Сенате.

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