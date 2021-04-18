В США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в тюрьме

В США рассматривают варианты наказания для РФ, если российский осужденный оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме.

Об этом сообщил советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

"Мы сообщили российскому правительству, что то, что происходит с Навальным в заключении, является их ответственностью, и они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом", – сказал он.

При этом Салливан не указал, какие меры Штаты намерены принять против России в случае смерти Навального.

"Но мы сообщили, что в случае смерти Навального будут последствия", – добавил советник американского президента.

Салливан добавил, что в Белом доме решили не делать публичных заявлений относительно Навального.

"Мы фактически пришли к выводу, что прямое общение с российским правительством по этому вопросу – включая то, как мы это видим, как наши союзники и партнеры видят это, и что может случиться, если что-то ужасное произойдет с Навальным… Мы пришли к выводу, что вместо того, чтобы делать общие заявления публично, лучший способ решить эту проблему – в частном порядке и по дипломатическим каналам напрямую на высшие уровни российского правительства", – пояснил он.

Напомним, что врачи Навального выразили беспокойство по поводу его состояния здоровья, которое близится к критическому. По словам медика Ярослава Ашихмина, российский оппозиционер якобы "в любой момент может умереть".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным говорил об отравлении Алексея Навального, однако в Кремле об этом умолчали.