В США пригрозили Китаю серьезными последствиями в случае военной помощи России

Действия правительства Китая в отношении его поддержки России будут подвержены тщательному отслеживанию со стороны Запада и США в частности. В случае если такая поддержка будет признана международными инстанциями достаточно высокой, КНР ожидают серьезные негативные последствия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он подчеркнул, что Пекину необходимо сделать, наконец, конкретный выбор.

"Каждая ответственная страна в мире должна четко заявить перед собственным народом, перед международным сообществом, какую сторону она занимает в вопросах, которые являются не второстепенными, а фундаментальными", – указал американский чиновник.

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Прайс добавил, что если Китай будет обеспечивать в Россию поставки вооружения, а также оказывать содействие в обходе санкций, это повлечет за собой серьезные последствия для Пекина, как со стороны самих Штатов, так и союзных государств.

"Пока у Вашингтона нет признаков того, что КНР оказывает помощь агрессору, но мы продолжим за этим пристально следить", – заключил он.

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