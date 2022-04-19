В США пригрозили Китаю серьезными последствиями в случае военной помощи России
Действия правительства Китая в отношении его поддержки России будут подвержены тщательному отслеживанию со стороны Запада и США в частности. В случае если такая поддержка будет признана международными инстанциями достаточно высокой, КНР ожидают серьезные негативные последствия.
Об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он подчеркнул, что Пекину необходимо сделать, наконец, конкретный выбор.
"Каждая ответственная страна в мире должна четко заявить перед собственным народом, перед международным сообществом, какую сторону она занимает в вопросах, которые являются не второстепенными, а фундаментальными", – указал американский чиновник.
Прайс добавил, что если Китай будет обеспечивать в Россию поставки вооружения, а также оказывать содействие в обходе санкций, это повлечет за собой серьезные последствия для Пекина, как со стороны самих Штатов, так и союзных государств.
"Пока у Вашингтона нет признаков того, что КНР оказывает помощь агрессору, но мы продолжим за этим пристально следить", – заключил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
представитель Поднебесной в ООН заверил коллег, что у Китая нет намерений содействовать России в ее агрессивной политике против Украины;
однако ранее журналисты западного издания обнаружили предпосылки для оказания экономической и военной поддержки Москве со стороны Пекина.