В США предупредили о возможных атаках после массовой эвакуации из Афганистана: названы три главные угрозы

Федеральные власти США заявили об угрозе совершения атак для государства со стороны исламских группировок после массовой эвакуации из Афганистана иностранцев и граждан этой страны. Министерство внутренней безопасности назвало три основные угрозы для Штатов, связанные с ИГИЛ или Аль-Каидой.

Как сообщил CNN, одной из главных угроз для внутренней безопасности США, эксперты называют практически неконтролируемый въезд на территорию Штатов людей под видом беженцев. Агентство отметило, что десятки тысяч человек были доставлены за короткое время на территорию США по воздуху из Кабула.

В то же время, в министерстве внутренней безопасности заверили, что проводят проверку всех лиц, которые были доставлены из Афганистана. В частности, с ними представители властей проводят интервью, их проверяет ФБР. По словам представителей ведомства, только очень небольшое количество людей были отмечены, как "вызывающие беспокойство".

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Как рассказали в CNN со ссылкой на чиновников, все эвакуированные проходят тщательный досмотр, а вызывающие беспокойство подвергаются ему дважды. Кроме того, ФБР круглосуточно проверяет информацию по каждому человеку прибывшему из Кабула. И хотя чиновники отмечают, что у них нет информации о том, что террористы могли прилететь в США под видом беженцев, "сбрасывать со счетов эту возможность они не хотят".

Второй угрозой, как считают в Министерстве внутренней безопасности страны, является риск террористических атак со стороны экстремистов по расовым или этническим мотивам, а также антиправительственных экстремистов, которые могут быть мотивированы или вдохновлены ситуацией в Афганистане.

С точки зрения Министерства внутренней безопасности США, вторая серьезная угроза безопасности США заключается в том, будут ли люди, уже находящиеся в США, вдохновленные историями, связанными с "Аль-Каидой", ИГИЛ или другими иностранными террористическими группировками, "будут рассматривать события в Афганистане как возможность здесь, у себя дома, прибегать к насилию".

Третья угроза, с точки зрения властей, заключается в том, что события в Афганистане могут подтолкнуть к межэтническим конфликтам в стране, когда "соседи будут нападать друг на друга только лишь исходя из религиозных или этнических предпосылок". Тут по мнению чиновников, наиболее рискуют сами беженцы.

Федеральные чиновники добавили, что находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на угрозы и предупреждать возможные атаки.

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