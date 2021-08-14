В США подросток устроил стрельбу в школе, есть погибший. Фото и видео

В городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) в пятницу, 13 августа, в средней школе Washington Middle School произошла стрельба. Погиб 13-летний ученик, а нападавшего задержали.

Инцидент случился во время обеденного перерыва, пишет The Washington Post. Стрелком оказался один из школьников: у него произошел конфликт с одним из учащихся, в ходе ссоры он достал пистолет и произвел выстрел (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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К подросткам сразу же подбежал школьный консультант, ему удалось предотвратить продолжение стрельбы. Школу после этого закрыли, родителей попросили забрать детей домой.

Следователи установят все детали произошедшего и возможные причины конфликта, приведшего к гибели ученика. Они также выяснят, откуда у несовершеннолетнего стрелка появилось оружие. Во время расследования допросят других студентов.

"Это был ужасный инцидент, произошедший между двумя людьми. Этого никогда не должно было случиться. Этого не должно происходить в обществе. Этого точно не должно происходить в школе", – сказал заведующий государственными школами Альбукерке Скотт Элдер.

Стрельба произошла в третий день с начала занятий в школе. Ученики не вернутся в классы по меньшей мере до вторника, но персонал обеспечит их необходимыми консультациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа у входа в Пентагон прозвучали выстрелы. Один человек погиб, еще несколько были ранены.