В США открылся Kyiv Jewish Forum-2023: Ложкин призвал мир и дальше поддерживать Украину

Президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин открыл в Вашингтоне четвертый Kyiv Jewish Forum. В этом году он посвящен годовщине полномасштабного вторжения России и консолидации мирового сообщества в оказании помощи Украине.

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"В тот момент экзистенциальной угрозы Украина могла полагаться только на три ключевых фактора: решительность украинцев защищать свою страну, стойкость и мужество военно-политического руководства во главе с президентом Зеленским и поддержку многих друзей, которых мы быстро объединили для помощи", – отметил Ложкин в своей вступительной речи в Вашингтоне.

Президент Еврейской конфедерации Украины назвал год войны России с Украиной годом объединения, ведь вызовы этого года объединили всю Украину, в частности, этнических украинцев, русских, поляков, татар, греков и евреев, в единую политическую нацию. Поэтому лозунгом форума стало обращение к друзьям Украины по всему миру: Stand with Ukraine.

"Мировое еврейское общество также внесло огромный вклад в поддержку Украины, за что получило самую престижную в еврейском мире награду - Genesis Prize. Евреи помогли украинцам пережить эти 12 месяцев и продолжают помогать. Все это мы обсудим на нашем форуме", – сказал Ложкин.

На форуме также будут затронуты вопросы восстановления Украины, роли американской двухпартийной поддержки, формирования российско-иранской оси, а также влияния войны на ситуацию на Ближнем Востоке.

"При поддержке своих друзей Украина может построить в Европе модель государства, подобную израильской. Она станет страной с развитой экономикой, инновационными технологиями, мощным оборонным сектором и обществом, где больше всего ценится жизнь человека. Этот вопрос также обсудят наши спикеры", – добавил президент Еврейской конфедерации Украины.

Напомним, Kyiv Jewish Forum впервые состоялся в 2019 году. Он был инициирован Борисом Ложкиным. С тех пор мероприятие стало ежегодным и в 2021 году его онлайн-аудитория выросла уже до миллиона человек. Участниками форума традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств многих стран мира, Европейской Комиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены.

Партнером KJF в этом году выступает ведущее еврейское мировое медиа Tablet Magazine. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.