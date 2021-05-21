В США от наводнения пострадали сотни семей, есть погибшие

В США в штате Луизиана после длительного дождя и урагана произошло наводнение. От стихии погибли пять человек, пострадали сотни семей.

Губернатор Джон Бел Эдвардс сообщил, что из пяти смертей четыре были связаны с попаданием людей в паводок, передает NBC News. Люди утонули в своих машинах.

Кроме того, 76-летний мужчина скончался после отключения электроэнергии, вызванного ураганом, из-за отключения от кислородного оборудования. Также сотни домов, в основном в районе Лейк-Чарльз и Батон-Руж, пострадали от наводнения.

"Около 400 семей пострадали от наводнения в Лейк-Чарльз и около 300 – в Батон-Руж, но это число меняется каждый час", – уточнил губернатор.

Синоптики прогнозируют, что ожидается еще больше дождя. По данным Национальной метеорологической службы, до 22 мая в районе озера Чарльз может упасть еще два-три дюйма.

"Но в некоторых областях может быть больше – от 6 до 10 дюймов", – сказал метеоролог Дональд Джонс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Австралии в результате масштабных наводнений, вызванных затяжными ливнями, эвакуировали тысячи людей. Больше всего пострадали жители штата Новый Южный Уэльс.