Ливни в Австралии спровоцировали наводнения, каких не было почти 100 лет. Фото и видео

В Австралии в результате масштабных наводнений, вызванных затяжными ливнями, эвакуировали тысячи людей.

Больше всего пострадали жители штата Новый Южный Уэльс. Свои дома покинули 18 тысяч человек, в том числе 3 тысячи в Сиднее, пишет DW со ссылкой на заявление премьер-министра штата Глэдис Береджиклиэн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также в ряде регионов произошли оползни. В частности, аэропорт в Ньюкасле прекратил обслуживание рейсов из-за затопления взлетно-посадочной полосы.

В реках Нового Южного Уэльса и Квинсленда резко повысился уровень воды, который продолжает расти. В городке Уоррагамба вода перелилась через дамбу, высота которой составляет 142 м.

В некоторых регионах потоки воды были настолько сильными, что смывали дома.

Власти заявили, что таких катастрофических наводнений в стране не было почти 100 лет. В то же время синоптики прогнозируют, что ливни продолжатся в ближайшие несколько дней.

Глава правительства страны Скотт Моррисон заверил, что пострадавшие регионы получат средства на восстановление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре юг Италии накрыли проливные дожди, которые вызвали разрушительные наводнения.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона спрогнозировали, что к 2100 году планету ждет катастрофическое наводнение.