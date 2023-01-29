В США неформально давят на Пентагон для одобрения отправки истребителей F-16 - Politico

В США группа военных чиновников неформально давит на Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 в Украину. Это поможет нашей стране защитить себя от российских ракет и беспилотников.

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Об этом пишет авторитетное издание Politico, ссылаясь на информацию трех человек, знакомых с дискуссиями. Хотя Украина давно говорит о желании получить F-16 американского производства, Вашингтон рассматривает артиллерию, бронетехнику и наземные системы ПВО как более насущные потребности.

По словам представителя Минобороны США и двух других участников дискуссии, в то время как Украина готовится начать новое наступление весной, чтобы вернуть себе территорию, кампания внутри Пентагона по истребителям набирает обороты.

Отчасти благодаря быстрому одобрению танков и систем ПВО Patriot, которые еще недавно были запрещены для экспорта в Украину, в Киеве возобновился оптимизм в отношении того, что на очереди могут быть американские самолеты.

"Я не думаю, что мы против", – сказал высокопоставленный чиновник Минобороны по поводу F-16. Он подчеркнул, что окончательного решения еще не было.

Однако Украине еще предстоит доказать, что истребители являются ее главным приоритетом, подчеркнул чиновник, отметив, что Пентагон сосредоточен на отправке Киеву средств, необходимых для непосредственной борьбы.

Но скоро истребители могут выйти на первое место. В последние дни Киев возобновил свой запрос на современные самолеты, а главный советник министра обороны страны сообщил СМИ, что официальные лица будут настаивать на получении самолетов из США и европейских стран.

Один из советников украинского правительства сказал, что этот вопрос поднимался в Вашингтоне, но "ничего слишком серьезного" пока не обсуждалось. Другой человек, знакомый с разговорами между Вашингтоном и Киевом, сказал, что США могут потребоваться "недели", чтобы принять решение о поставках собственных самолетов и одобрить реэкспорт F-16 из других стран.

Украина хочет, чтобы современные истребители – F-16 или F-15 ВВС США или их европейские аналоги – немецкий Tornado или шведский Gripen – заменили ее парк реактивных самолетов советской эпохи. Десятки более современных самолетов станут доступны в течение следующего года, когда такие страны, как Финляндия, Германия и Нидерланды, перейдут на американские истребители F-35.

Несмотря на возраст украинских самолетов, комплексная система противовоздушной обороны Киева не позволяла России доминировать в небе после вторжения 24 февраля.

Но теперь официальные лица обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются ракеты для защиты своего неба. Как только арсенал будет исчерпан, передовые истребители России смогут переместиться туда, и Киев "не сможет конкурировать".

Современные истребители могут стать одним из решений этой проблемы, утверждает группа военных чиновников в Пентагоне. F-16 несут ракеты класса "воздух-воздух", которые могут сбивать приближающиеся ракеты и беспилотники. И в отличие от Patriot и других передовых зенитно-ракетных комплексов, которые в настоящее время отправляет Запад, истребители могут быстро передвигаться по местности для защиты различных целей.

Даже если США решат не посылать ВВС F-16, у других западных стран есть истребители американского производства, которые они могли бы поставить. Например, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра на прошлой неделе заявил в парламенте, что его кабинет рассмотрит вопрос о поставках F-16, если Киев запросит их. Но США должны одобрить передачу.

Высокопоставленные чиновники Пентагона признают, что Украине нужны новые самолеты в долгосрочной перспективе. Но на данный момент некоторые утверждают, что Украина больше нуждается в более традиционных средствах противовоздушной обороны, таких как Patriots и NASAM, которые поставляют США и другие страны, потому что доставка самолетов может занять месяцы.

Другие говорят, что потребность в истребителях более насущная. Украина определила список из 50 пилотов, которые уже готовы начать обучение полетам на F-16. По словам людей, знакомых с этим вопросом, эти опытные пилоты говорят по-английски и имеют за плечами тысячи боевых вылетов, и их можно обучить всего за три месяца.

Многие из них уже тренировались с американскими военными на крупных учениях перед вторжением.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что не исключают поставку Киеву F-16. США могут сыграть главную роль в принятии решения о предоставлении истребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция тоже рассматривает возможность передачи Украине истребителей. Это будет сделано при условии, что эта помощь не станет провокацией новой эскалации со стороны российских войск.

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