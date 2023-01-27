Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей, но есть условия — The Guardian

Французское военное и политическое руководство рассматривают возможность отправки в Украину истребителей. Это будет сделано при условии, что не станет провокацией к новой эскалации со стороны российских войск.

Видео дня

Об этом рассказал депутат и близкий соратник президента Эммануэля Макрона. Слова политика передает The Guardian, также указав позицию и председателя комитета Национальной ассамблеи по национальной обороне и вооруженным силам Томаса Гассилуда.

"Накануне я был в Лондоне, чтобы обсудить с британскими депутатами военную помощь Украине. В том числе был поднят вопрос возможности отправлять истребители ее армии. В ближайшие недели мы увидим, что произойдет дальше, поскольку дела развиваются довольно быстро", – подчеркнул он в беседе с журналистами.

Гассилуд добавил, что и танкам, и самолетам, поставляемым Киеву с Запада, требуется длительная специальная подготовка, при этом на каждого пилота требуется до десяти человек наземного персонала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Эммануэль Макрон поручил своему министру обороны заняться вопросом поставки Украине танков французского производства Leclerc. Политик не исключает, что ВСУ получат эти машины, но четко определил три условия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!