В США начали распространять теорию о 'фейковом' снеге и заговоре правительства. Видео

В социальных сетях среди американцев начала набирать популярность теория заговора о том, что снегопад в Техасе якобы был вызван искусственно.

Ее сторонники считают, что правительство "намерено погрузило" штат в состояние хаоса, пишет New York Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В соцсетях появилось множество вирусных роликов, на которых люди утверждают, что снег должен таять во время нагревания. В качество доводов они подносят к снежкам огонь и те "горят", а значит снег якобы синтетический.

Только в Tik Tok хештег "#governmentsnow" уже набрал более миллиона просмотров, а в Google стали популярными запросы о "фейковом снеге" и причастности к этому основателя Microsoft Билла Гейтса.

Как пишет "Популярная механика", такому явлению есть вполне научное обоснование: огонь заставляет замерзшую массу снега сублимироваться прямо в пар, а не в жидкое состояние. Сублимация – это когда твердое вещество пропускает жидкую фазу и переходит непосредственно в газообразное состояние.

Texans are reporting that the SNOW WON’T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo

I am obsessed with idiots in Texas thinking the snow is fake and a government plot pic.twitter.com/7F0hsLB3hB