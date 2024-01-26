Техас устроил демарш из-за 'стены' на границе: губернатор отказался подчиниться Байдену, подключили нацгвардию. Подробности, фото и видео

В Соединенных Штатах Америки набирает обороты скандал с ситуацией вокруг нелегальной миграции. В штате Техас официально отказались подчинятся требованию Белого дома убрать стену из колючей проволоки, которую строили вдоль границы с Мексикой.

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Губернатор штата Грег Эбботт заявил о конституционном праве Техаса на самооборону и заверил, что Техас "не подчинится". В то же время его поддержали 24 губернатора-республиканца, опубликовав совместное заявление, передает издание Politico.

В пятницу истекает срок, в течение которого власти США потребовали от штата допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. В штате отказались это делать.

В то же время Техас мобилизовал на границе США и Мексики национальную гвардию и военнослужащих, там уже были стычки с мигрантами.

Эбботт сказал, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США.

"В случае, если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно возводить эти барьеры", – сказал губернатор.

"Штат в настоящее время вовлечен в судебные баталии по поводу использования колючей проволоки и плавучих буев на границе, и разногласия разожгли конфликт вокруг иммиграционного законодательства в Конгрессе. Эбботт оправдал эти действия, обвинив президента Джо Байдена и его администрацию в неспособности обеспечить соблюдение существующих иммиграционных законов, утверждая, что его действия защищены конституцией", – говорится в материале.

Коалиция из 25 губернаторов-республиканцев обнародовала заявление в поддержку Эбботта.

"Мы солидарны с нашим коллегой-губернатором Грегом Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая заборы из колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы", – говорится в заявлении.

Не остался в стороне и экс-президент США Дональд Трамп, который призвал "все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты границы", а также пообещал работать с Эбботтом "рука об руку" над решением проблемы в случае своего избрания в президенты.

"Мы призываем все желающие штаты направить свою национальную гвардию в Техас, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу", – заявил Трамп.

Губернаторы Флориды и Оклахомы выразили готовность направить в Техас своих военных для обеспечения безопасности границы с Мексикой.

Позже в сети сообщили, что в Техас прибыли нацгвардейцы из других штатов для защиты границ.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине. В Сенате уже готовят иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов подавать прошение об убежище. Однако представители Республиканской партии выдвигают более жесткие требования.

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