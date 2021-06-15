В США мужчина расстрелял кассира в супермаркете из-за требования надеть маску

В понедельник, 14 июня, в Декейтере (пригород Атланты, США) мужчина открыл стрельбу в супермаркете после просьбы надеть маску. В результате женщина-касира была убита, еще трое, включая самого преступника, ранены.

Как сообщает Fox News, между 30-летним покупателем и кассиром возник спор из-за отсутствия маски. Мужчина вышел из магазина, но тут же вернулся с пистолетом и открыл огонь.

Охранник магазина ранил нападавшего выстрелом, но и сам получил две пули.

Раненый преступник пытался выползти из магазина, но его задержали прибывшие на место полицейские.

Кассир от полученных ран скончалась в больнице. Второй пострадавшей сотруднице магазина оказали помощь на месте. Охранник госпитализирован, его состояние стабильное.

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Названо имя задержанного – это Виктор Ли Такер, ветеран правоохранительных органов на пенсии. Ведется расследование.

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