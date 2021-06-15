В США мужчина расстрелял кассира в супермаркете из-за требования надеть маску
В понедельник, 14 июня, в Декейтере (пригород Атланты, США) мужчина открыл стрельбу в супермаркете после просьбы надеть маску. В результате женщина-касира была убита, еще трое, включая самого преступника, ранены.
Как сообщает Fox News, между 30-летним покупателем и кассиром возник спор из-за отсутствия маски. Мужчина вышел из магазина, но тут же вернулся с пистолетом и открыл огонь.
Охранник магазина ранил нападавшего выстрелом, но и сам получил две пули.
Раненый преступник пытался выползти из магазина, но его задержали прибывшие на место полицейские.
Кассир от полученных ран скончалась в больнице. Второй пострадавшей сотруднице магазина оказали помощь на месте. Охранник госпитализирован, его состояние стабильное.
Названо имя задержанного – это Виктор Ли Такер, ветеран правоохранительных органов на пенсии. Ведется расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 июня в центре города Остин (штат Техас, США) неизвестный открыл стрельбу по людям в ресторане. Пострадали 13 человек, они были госпитализированы.
11 июня в городе Саванна (штат Джорджия, США) произошла стрельба в жилом комплексе. В результате инцидента погиб один взрослый, еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей.