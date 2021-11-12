В США мужчина отсидел в тюрьме 43 года за тройное убийство, которое, вероятно, не совершал

Житель американского города Канзас-Сити, штат Миссури, Кевин Стрикленд 43 года отсидел в тюрьме за тройное убийство, которое, вероятно, не совершал. Теперь мужчина получил возможность дать показания на слушании, что может привести к его освобождению.

Как сообщает CNN, 62-летний Стрикленд провел 43 года в исправительном центре Западного Миссури в Кэмероне. Его посадили в возрасте 18 лет за убивство трех человек, застреленных в Канзас-Сити в апреле 1978 года.

Стрикленд стал одним из подозреваемых, во многом из-за темного цвета кожи. На первом судебном процессе он был оправдан, но два месяца спустя присяжные признали его виновным.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения в течение 50 лет.

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Линия обвинения полностью основывалась на показаниях свидетельницы Синтии Дуглас. В 2009 году она связалась с представителями благотворительной организации, которая борется с ошибочными приговорами, и заявила, что хочет помочь Стрикленду. Но в 2015 году женщина скончалась, не успев дать показания.

Во время первого суда по делу Стрикленда прокурор заявил, что у обвиняемого было ружье, но отпечатков пальцев для сравнения найдено не было. Новая судебная экспертиза показала, что ни один отпечаток пальца на оружии ему не принадлежит.

Кроме того прокуроры заявили, что другие обвиняемые по делу признали вину и настаивали на том, что Стрикленд не участвовал в убийствах 1978 года. Еще один подозреваемый, которому не были предъявлены обвинения, также утверждал, что Стрикленда не было на месте преступления.

Во время слушаний в понедельник заключенный заявил, что не собирался признавать себя виновным в преступлении, к которому не имел никакого отношения. Окончательное решение должен вынести судья.

Если Стрикленд будет освобожден, его случай станет самым длительным незаконным тюремным заключением в истории штата Миссури и четвертым по продолжительности в США, согласно Национальному реестру реабилитации.

В 2020 году по всей стране было оправдано 129 ошибочно осужденных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Далласа, штат Техас, выпустили на свободу человека, отсидевшего за решеткой 27 лет за убийство, которого он никогда не совершал. Не исключено, что на решение судей также повлиял цвет его кожи.

Несчастный был оправдан благодаря усилиям сотрудников нью-йоркской программы Innocence Project, организаторы которой подняли его дело и провели тесты ДНК.