В США мемориал памяти жертв Холокоста осквернили свастикой

В парке Портленда в США неизвестные осквернили мемориал памяти жертвам Холокоста, разрисовав его свастикой и граффити.

Об этом в пресс-релизе сообщила полиция Портленда. Отмечается, что прибыв на место происшествия, офицеры обнаружили на мемориале нанесенные аэрозолем рисунки. В ходе расследования полицейские обнаружили похожие граффити на уличных знаках и бетонных заграждениях по соседству.

Однако по данному инциденту никто не задержан, информации о подозреваемых у полиции нет. Расследование продолжается.

Отметим, 20 марта под Офисом президента Украины в Киеве состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла. На стены ОП была нанесена свастика.

Позже правоохранители установили личность человека, который ее нарисовал. Он будет отвечать в порядке статьи 4. ч. 1 ст. 436-1 – изготовление, распространение, а также публичное использование символики нацистского режима.

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