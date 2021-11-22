В США джип въехал в парад: есть погибшие и десятки пострадавших. Фото и видео

В городе Вокеша американского штата Висконсин мужчина за рулем внедорожника въехал в толпу участников рождественского парада. Несколько человек погибли и по меньшей мере 20 пострадали.

Трагический инцидент произошел около 16:40 по местному времени в воскресенье, 21 ноября. Как сообщает The New York Times, правоохранители задержали водителя на месте происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На обнародованных в сети кадрах видно, как красный внедорожник проехал через парадные баррикады и сбил людей.

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"Более 20 людей человек были сбиты, в том числе дети", – процитировало слова начальника полиции Дэниела Томпсона издание People.

Со своей стороны начальник пожарной охраны города Стивен Ховард уточнил, в местные больницы с травмами госпитализировали 11 взрослых и 12 несовершеннолетних пациентов.

Известно, что рождественский также парад был посвящен 125-летию основания города Вокеша. На трагический случай отреагировал мэр Шон Рэйли.

"Сегодня наше сообщество столкнулось с ужасом и трагедией там, где должен был быть праздник. Я глубоко опечален, узнав, что так много людей в нашем сообществе пошли на парад, но в конечном итоге столкнулись с травмами и душевной болью", – сказал он на пресс-конференции.

О мотивах виновника инцидента не сообщается. Количество жертв и пострадавших уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре во время соревнований по драг-рейсингу в штате Техас (США) авто въехало в толпу зрителей. В ЧП погибли двое детей, восемь человек получили травмы.