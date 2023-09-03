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В США десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за ливней, есть погибший: людей призвали экономить воду и еду. Фото

Марина Лисничук
Мир
2 минуты
468
В США десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за ливней, есть погибший: людей призвали экономить воду и еду. Фото

В Соединенных Штатах Америки на ежегодном фестивале Burning Man тысячи человек не могут покинуть территорию проведения мероприятия из-за сильных ливней. В результате непогоды уже погиб один человек.

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Речь идет о пустыне Блэк-Рок (штат Невада). Власти и организаторы призвали людей спрятаться в своих палатках, экономить еду, воду и топливо, передает BBC (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Офис шерифа округа Першинг заявил, что расследует "смерть, которая произошла во время дождя". Там публично не назвали имя человека и не предоставили подробности об обстоятельствах гибели.

В США десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за ливней, есть погибший: людей призвали экономить воду и еду. Фото

Отмечается, что сильные ливни размыли пустыню и заблокировали движение транспортных средств на территории фестиваля и на подъездах к нему. Дороги превратились в грязные потоки, затопившие палаточные городки участников фестиваля.

В США десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за ливней, есть погибший: людей призвали экономить воду и еду. Фото

Фестиваль ежегодно проводится в Блэк-Рок с 28 августа по 4 сентября. В этом году, по данным СМИ, в нем приняли участие более 73 тысяч участников. В соцсетях они публикуют кадры того, как дожди размыли пустыню.

В США десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за ливней, есть погибший: людей призвали экономить воду и еду. Фото

Отмечается, что в отдаленном районе на северо-западе Невады всего за 24 часа с пятницы на субботу, 1-2 сентября, выпало около 2 см осадков. Сильный дождь накрыл сухую местность, подняв густую, похожую на глину грязь, по которой, по словам посетителей фестиваля, слишком сложно ходить пешком или ездить на велосипеде.

В США десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за ливней, есть погибший: людей призвали экономить воду и еду. Фото

Организаторы Burning Man заявили, что аэропорт в Блэк-Рок-Сити тоже остается закрытым. А на территории проведение мероприятия запрещено управлять автомобилем, за исключением экстренной помощи.

В США десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за ливней, есть погибший: людей призвали экономить воду и еду. Фото

"В течение следующих нескольких дней ожидается больше дождей, и условия не улучшатся настолько, чтобы позволить транспортным средствам въезжать на территорию", – предупредили участников в Бюро землеустройства штата.

Как сообщал OBOZREVATEL, на всемирно известном фестивале Burning Man сожгли символическую инсталляцию из Украины. Впервые в истории это сделали в начале мероприятия, а не в конце.

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