В США десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за ливней, есть погибший: людей призвали экономить воду и еду. Фото

В Соединенных Штатах Америки на ежегодном фестивале Burning Man тысячи человек не могут покинуть территорию проведения мероприятия из-за сильных ливней. В результате непогоды уже погиб один человек.

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Речь идет о пустыне Блэк-Рок (штат Невада). Власти и организаторы призвали людей спрятаться в своих палатках, экономить еду, воду и топливо, передает BBC (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Офис шерифа округа Першинг заявил, что расследует "смерть, которая произошла во время дождя". Там публично не назвали имя человека и не предоставили подробности об обстоятельствах гибели.

Отмечается, что сильные ливни размыли пустыню и заблокировали движение транспортных средств на территории фестиваля и на подъездах к нему. Дороги превратились в грязные потоки, затопившие палаточные городки участников фестиваля.

Фестиваль ежегодно проводится в Блэк-Рок с 28 августа по 4 сентября. В этом году, по данным СМИ, в нем приняли участие более 73 тысяч участников. В соцсетях они публикуют кадры того, как дожди размыли пустыню.

Отмечается, что в отдаленном районе на северо-западе Невады всего за 24 часа с пятницы на субботу, 1-2 сентября, выпало около 2 см осадков. Сильный дождь накрыл сухую местность, подняв густую, похожую на глину грязь, по которой, по словам посетителей фестиваля, слишком сложно ходить пешком или ездить на велосипеде.

Организаторы Burning Man заявили, что аэропорт в Блэк-Рок-Сити тоже остается закрытым. А на территории проведение мероприятия запрещено управлять автомобилем, за исключением экстренной помощи.

"В течение следующих нескольких дней ожидается больше дождей, и условия не улучшатся настолько, чтобы позволить транспортным средствам въезжать на территорию", – предупредили участников в Бюро землеустройства штата.

Как сообщал OBOZREVATEL, на всемирно известном фестивале Burning Man сожгли символическую инсталляцию из Украины. Впервые в истории это сделали в начале мероприятия, а не в конце.

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