В США бывшие заключенные подали в суд на тюремщиков из-за пыток детской песенкой

Бывшие заключенные в тюрьме округа Оклахома, США, подали иск на надзирателей, утверждая, что те заставляли их слушать детскую песенку "Baby Shark" на повторе, когда они часами стояли в наручниках в пустой комнате. Это и другие музыкальные сочинения использовались как "средство пыток".

Как пишет The Washington Post, адвокаты истцов утверждают, что эти люди "не представляли угрозы для офицеров или кого-либо еще", "подчинялись" и "не сопротивлялись никакому законному приказу", однако все равно подвергались "пыткам" песенкой, которую включали надзиратели на большой громкости.

Отмечается, что это повторялось в течение двух-трех часов, пока она эхом проносилась по коридорам, а заключенные должны были стоять в пустом помещении, в наручниках, прикрепленными к стене.

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Пострадавшие подали иск против шерифа округа Оклахома, окружных комиссаров, главы тюрьмы и двух бывших офицеров.

Окружной прокурор Дэвид Пратер заявил, что использование "Малыша акулы" было "жестоким и бесчеловечным" и сказал, что это создает "чрезмерное эмоциональное напряжение для задержанных, которые, скорее всего, уже и так страдали".

"Baby Shark" – детский стишок, которому уже несколько десятилетий. Он стал вирусным после того, как корейская детская развлекательная компания записала песню и выпустила музыкальное видео в 2015 году. Дети стали одержимы заразительной песней. Видео на YouTube сейчас набрало более 9,5 миллиардов просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минюсте планируют открыть специальные тюрьмы для криминальных авторитетов. Первое учреждение подобного типа может начать работать уже в следующем году.