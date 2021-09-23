В Украине появятся специальные тюрьмы для 'воров в законе': в Минюсте раскрыли подробности

В Минюсте рассказали о планах открыть специальные тюрьмы для криминальных авторитетов. Первое учреждение подобного типа может начать работать уже в следующем году.

Как сообщила замминистра юстиции Елена Высоцкая в программе Право на Право телеканала Дом, изолировать их планируют чтобы те "не влияли на администрацию пенитенциарных учреждений и на других отбывающих свой срок заключенных". В Минюсте считают, что "воры в законе" продолжают быть опасными не только на свободе, но и уже будучи в заключении.

Она же отметила, что выполнение задачи требует больших материальных и технических вложений.

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"Чтобы исключить воздействие криминальных авторитетов на других, их следует изолировать. Для этого требуются особые возможности и спецтехника. В частности, речь идет об установлении аппаратуры для глушения мобильной связи, видеосвязи и видеорегистраторах у персонала", – сказала она.

В планах Минюста создание двух таких отдельных тюрем, в которых заключение могли бы отбывать "криминальные авторитеты". По мнению Высоцкой организовать необходимые условия на базе уже существующих – проблематично, а потому власть рассматривает вариант строительства новых "современных изолированных сооружений" .

Сколько украинские власти собираются потратить на создание таких тюрем, она не уточнила.

Как сообщал OBOZREVATEL, "воры в законе" зарабатывают огромные деньги от мошеннических схем, в которых задействованы другие заключенные. Они обманывают украинцев с помощью схем развода по телефону.