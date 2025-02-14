В Средиземном море столкнулись атомный авианосец США и панамское торговое судно: что известно

В Средиземном море столкнулись американский атомный авианосец USS Harry S. Truman (CVN 75) класса "Нимиц" с торговым судном Besiktas-M под флагом Панамы. Столкновение произошло вблизи Порт-Саида в Египте.

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Инцидент был зафиксирован в среду, 12 февраля около 23:46 по местному времени. Об этом проинформировали на официальном сайте Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

"Столкновение не поставило под угрозу Harry S. Truman (CVN 75), поскольку сообщений о затоплении или травмах нет. Двигательные установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии", – сказано в сообщении.

Там добавили, что инцидент расследуется, а более подробная информация будет опубликована по мере поступления.

В ведомстве не уточнили, получило ли повреждение торговое судно. Besiktas-M ходит под флагом Панамы. Из данных Marine Traffic следует, что 18 февраля судно должно было приплыть в Констанцу, Румыния.

Авианосец USS Harry S. Truman тоннажностью 97 тысяч тонн и длиной 333 метра почти такой же, как Эмпайр-Стейт-Билдинг, и имеет экипаж из 5 тысяч человек. Его авиационная палуба может вместить 90 самолетов, включая F/A-18F Super Hornet.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Панаму государственный секретарь США Морко Рубио предупредил правительство страны, что Вашингтон пойдет на "необходимые меры", если Панама не положит конец "влиянию и контролю" Китая над Панамским каналом.

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