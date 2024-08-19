В Средиземном море пропал без вести британский миллиардер Майк Линч: его яхта затонула вблизи Сицилии

Британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения его яхты у берегов Сицилии. Всего на борту находились 22 человека – 12 гостей и 10 членов экипажа.

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Об этом пишет издание TheTelegraph. Инцидент произошел у побережья города Портичелло в понедельник, 19 августа. 56-метровая яхта Bayesian затонула, предварительно, из-за сильного шторма в Средиземном море.

Итальянская береговая охрана сообщила, что 15 человек были спасены проплывавшим мимо судном, тело одного погибшего нашли спасатели. Линч и еще пятеро официально объявлены пропавшими без вести.

Среди тех, кого спасла находившаяся неподалеку парусная лодка, была жена Линча Анджела Бакарес, а также годовалая девочка и ее родители. Судьба шестерых пассажиров, среди которых есть граждане Великобритании, США и Канады, остается неизвестной.

Как пишут журналисты, водолазы отчаянно ищут обломки Bayesian, которые находятся на дне моря на глубине 50 метров.

59-летний Майк Линч является одним из известнейших британских технологических предпринимателей. На основе своего новаторского исследования в Кембриджском университете он создал крупнейшую в стране программную фирму Autonomy и стал известен как британский Билл Гейтс.

Его состояние оценивают в 852 миллиона фунтов стерлингов. Именно ему, как предполагается, принадлежала утонувшая яхта Bayesian.

Как сообщал OBOZ.UA, у берегов Италии в заливе Сквиллаче примерно в девяти морских милях от побережья Катандзаро-Лидо затонула 40-метровая яхта "Сага". Она принадлежала российскому олигарху Геннадию Айвазяну, совладельцу холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателю совета директоров компании "Крутрейд".

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