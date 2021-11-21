В Иерусалиме устроили теракт возле Храмовой горы, есть погибший и раненые. Видео

В воскресенье утром, 21 ноября, около 9:00 в Иерусалиме (столица Израиля) произошел теракт возле Храмовой горы на Цепной улице, которая разделяет мусульманский и еврейский кварталы. Были ранены пять человек, один из которых умер в больнице.

Один из нападавших открыл стрельбу по людям предварительно из пистолета-пулемета Carl Gustaf M/45, пишет NEWSru.co.il. Второй пытался ударить прохожих ножом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Ранения получили трое гражданских и двое полицейских. Правоохранители ранены легко, как и один из местных жителей, еще один гражданский в тяжелом состоянии.

Террориста-стрелка ответным огнем ликвидировали бойцы пограничного спецназа. Об этом журналист Марк Новиков написал в своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю". Им оказался 42-летний Фад Абу Шхадэ, который проживал в лагере для беженцев Шуафат на северо-восточной окраине Иерусалима.

"По данным общей службы безопасности (ШАБАК), Шхадэ был активистом террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС)", – сказано в сообщении.

Его сообщнику с ножом удалось скрыться, мужчину разыскивают. В Старом городе ввели особые меры безопасности, туда стянули силы полиции и спецназа.

Накануне, 17 ноября, в Иерусалиме произошло еще одно нападение. Тогда палестинец с ножом набросился на патруль пограничной полиции, были ранены два бойца.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы-смертники совершили нападение на столицу Уганды 16 ноября. Погибли по меньшей мере три человека.