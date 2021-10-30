В Йемене снова взорвался заминированный автомобиль: десять погибших. Фото

В субботу, 30 октября, в аэропорту города Аден в Йемене взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента погибли по меньшей мере десять человек.

Как сообщает Al Arabia, инцидент произошел у внешнего входа в аэропорт на контрольно-пропускном пункте безопасности. Отмечается, что, вероятнее всего, он стал продолжением предыдущего теракта, произошедшего 10 октября.

Тогда в результате взрыва заминированного автомобиля в колонне с официальными лицами в Адене, временной столице правительства Йемена, погибли 6 человек и 10 были ранены, в том числе и мирные жители. Согласно сообщениям служб безопасности, некоторые из чиновников тогда выжили, в частности губернатор Адена Ахмед Ламлас и министр сельского хозяйства и рыболовства Салем Аль. Отмечалось, что именно они и служили целью атаки. При этом погибли сопровождающие чиновников.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря 2020 года в Адене также произошли два теракта: взрывы прогремели возле аэропорта и позже – недалеко от правительственного дворца "Эль-Маашик". Тогда во время атаки на аэропорт были убиты 27 человек, десятки получили ранения. У дворца погибли трое.