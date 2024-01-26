В Словакии тысячи людей вышли на протесты против правительства Фицо: что происходит и чего требуют митингующие. Фото

Вечером в четверг, 25 января, в столице Словакии Братиславе на акцию протеста вышло рекордное количество людей. Граждане выступают против правительства страны во главе с премьер-министром Робертом Фицо.

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Об этом сообщает Aktuality. В частности, в словацкой столице собралось около 27 тысяч человек.

На прошлой неделе на такой же протест собралось около 26 тысяч. Митинги проходили одновременно в 24 городах Словакии, а также за рубежом, в том числе в Париже, Кракове, Брно и Праге.

Протесты начались после того, как Фицо предложил внести изменения в уголовный кодекс и ликвидировать национальную прокуратуру.

Этот план предусматривает упразднение специальной прокуратуры, которая занимается такими серьезными преступлениями, как взяточничество, организованная преступность и экстремизм.

Идея Фицо подверглась резкой критике как внутри страны, так и за рубежом.

Участники акции выражали свое недовольство самим Фицо, вице-спикером парламента Андреем Данко, который сбежал с места ДТП, а также министром культуры Мартиной Шимковичовой.

Кроме того, одной из причин протестов был кандидат в президенты Петер Пеллегрини, который, по мнению оппозиции, "не знает, как управлять парламентом самостоятельно".

Напомним: Фицо прибыл в Ужгород 24 января. В ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что Словакия не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у ее бизнеса.

Как писал OBOZ.UA:

– Роберта Фицо неоднократно критиковали за его пророссийские взгляды. Например, он заявлял, что Украина – якобы "не суверенное государство". По версии словацкого премьера, Киев находится под контролем США.

– Также премьер-министр Словакии выступает категорически против вступления Украины в НАТО.

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