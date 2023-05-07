В Словакии сформировали правительство экспертов: возглавит банкир, являющийся этническим венгром
В Словакии сменили правительство сформировали кабинет экспертов. Новым премьером станет вице-президент Национального банка страны Людовит Одор. Он является этническим венгром.
Об этом сообщает Рravda. Президент Зузана Чапутова назначит официальное правительство после 15 мая. Об этом решении она объявила после встреч с председателем Национального совета Борисом Колларом и исполняющим обязанности премьер-министра Эдуардом Хегером, который попросил освободить его от мандата на руководство правительством (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Чапутова отметила, что готовилась к варианту назначения экспертного правительства уже давно, и поэтому в ее распоряжении есть весь кабинет.
"Они должны закончить свои обязательства на своих нынешних рабочих местах, и поэтому я назначу новое правительство в течение недели после 15 мая", – уточнила Чапутова.
Также она рассказала, что в ближайшие дни проинформирует лидеров политических партий, а затем и общественности о конкретных именах.
"Я выбрала людей, которые не будут баллотироваться на следующих парламентских выборах. Это будут специалисты, для которых правление не будет предвыборной кампанией", – сказала глава государства.
Отмечается, что Одор является вице-губернатором NBS с 2018 года. Он окончил физико-математический факультет Университета Коменского. Работал аналитиком финансового рынка в ČSOB, а с 2001 по 2003 год – экономистом в Словацком рейтинговом агентстве.
В период с 2003 по 2005 год Одор был главным экономистом и директором Института финансовой политики Министерства финансов. Затем до сентября 2010 года был членом банковского совета НБС. Впоследствии он был советником премьер-министра и министра финансов до 2012 года. А в 2012 году парламент избрал Одора членом Совета по бюджетной ответственности.
С 2016 года он является приглашенным профессором Центрально-Европейского университета в Будапеште.
Стоит добавить, что Словакия не имеет опыта кабинета, состоящего только из экспертов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Словакии заявили, что уже завершили передачу многоцелевых истребителей четвёртого поколения МиГ-29 Украине. Вооруженные силы нашей страны получат от Словакии в общей сложности 13 самолетов.
Добавим, Словакия стала первой страной-членом НАТО, которая предоставит Вооруженным силам Украине боевые самолеты. Сначала предполагалось, что их будет десять.
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