В Словакии прошли акции протеста с требованием отставки Фицо из-за его пророссийской политики

В Словакии снова состоялись акции протеста, на которых тысячи людей требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо. Граждане страны высказывали возмущение из-за пророссийской политики главы правительства.

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Также участники митинга высказывали поддержку Украине. Об этом сообщает новостной портал Aktuality.

Организаторы протеста заявили, что Фицо выбрал российского диктатора Путина, однако жители Словакии выбирают европеское будущее. Также митингующие предъявили претензиции оппозиционным политикам из-за их бездеятельности.

Акции протеста проходят в Словакии регулярно – каждые две недели по пятницам. Митинги организовывают инициатива "Мир Украине", различные организации в отдельных городах, а также политические партии. С лозунгом "Словакия – это Европа" участники акции протеста высказывают свое недовольство политикой правительства Фицо, который, как утверждают митингующие, ведет страну к изоляции.

Вечером 7 марта акции протеста состоялись более чем в 40 городах. В конце акции протеста в Братиславе организаторы обратились к оппозиции. Политических оппонентов Фицо призвали начать работать на благо страны.

Напомним, вице-президент словацкой правящей партии власти "Курс – социальная демократия" и евродепутат Эрик Калиняк размечтался о захвате российскими оккупантами украинской столицы. По его словам, если бы Киев оказался под контролем путинских войск, тогда у Словакии был бы "надежный сосед".

Ранее сообщалось, что Словакия настаивает на том, что Украина должна возобновить транзит российского газа – в частности, в эту страну. По словам президента Словакии Петера Пеллегрини, это стало бы "жестом благодарности" за помощь ЕС в противостоянии российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фицо заявил о "моральном праве" прекратить транзит газа в Украину после отказа Киева от российского газа. Само же решение Украины он назвал "глупостью".

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