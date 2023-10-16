Словацкие партии Smer-SD, Голос и Словацкая национальная партия (СНП) подписали коалиционное соглашение. Таким образом, антиукраинский лидер Smer-SD Роберт Фицо хочет ускорить формирование правительства.

Об этом сообщает Aktuality. Соглашение было подписано в понедельник, 16 октября. Фицо уже планирует представить имена новых министров президенту Зузане Чапутовой.

До этого кандидатов в ближайшие несколько дней должны утвердить внутренние органы партии.

"Сейчас ничто не мешает нам представить имена кандидатов на должности членов правительства. Также нет препятствий для созыва учредительных заседаний Национального совета", – сказал Фицо.

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Он признался, что хочет провести первое заседание новых депутатов, на котором будет утверждено руководство парламента, уже на следующей неделе.

Такие сроки политик хочет придержать, чтобы успеть до саммита Европейского совета, который состоится 27 октября.

Лидер СНП Андрей Данко отметил, что состав нового правительства уже согласован на 80 процентов.

Известно, что словацкая национальная партия получит министерство окружающей среды, культуры и новое министерство спорта и туризма.

Smer-SD получит должность премьер-министра, министерства обороны, транспорта, финансов, иностранных дел, юстиции и сельского хозяйства.

Партия "Голос" получит министерства внутренних дел, экономики, труда, информатизации, образования, здравоохранения и должность вице-премьера по вопросам европейских фондов и плана восстановления.

Вместе с тем конкретные министерские назначения могут встретить сопротивление со стороны президентши. Чапутова может вмешаться, если экспертиза кандидата или его предыдущая работа будут подвергнуты значительным сомнениям.

Здесь речь идет о скандально известном мэре городка Очове и главе Национальной коалиции Рудольфе Гуляке. Он прошел в парламент по спискам СНП и являлся одним из кандидатов на должность главы Министерства окружающей среды.

Но ранее Гуляк писал в Facebook, о том, что пожары в Греции были намеренно устроены, чтобы увеличить количество выбросов углекислого газа или о том, что медведи – это биологическое оружие Брюсселя для уничтожения словацкой сельской местности.

Фицо также может оказать сопротивление со стороны президентки, ведь в субботу подверг критике Чапутову за затягивание с назначением правительства, хотя он еще официально не представил ей имена новых министров.

Как сообщал OBOZ.UA, новым министром иностранных дел Словакии может стать Юрай Бланарь. Он бывший инженер без дипломатического опыта, который лгал Украину и ВСУ.

Временное правительство Словакии не будет снабжать военную помощь Украине. Это будет продолжаться по меньшей мере, пока не будет сформирован новый кабинет.

По мнению СМИ, победа пророссийской партии на выборах в Словакии может иметь наихудшие последствия для Украины, чем кажется. Есть риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании санкций по РФ и помощи Украине на уровне ЕС.

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