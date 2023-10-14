МИД Словакии может возглавить бывший инженер без дипломатического опыта, который лгал об Украине и ВСУ

Новым министром иностранных дел Словакии может стать Юрай Бланар. Он бывший инженер без дипломатического опыта, который лгал об Украине и ВСУ.

Его кандидатуру обсуждают в партии Smer-SD, которая победила на парламентских выборах. Об этом сообщает издание Dennik N.

Примечательно, что у 57-летнего политика нет опыта в сфере дипломатии : по образованию он инженер, в 2005-2017 гг. был председателем Жилинского края. Но лидер партии Smer-SD Роберт Фицо не видит в этом проблемы.

При этом Бланар неоднократно отмечался дезинформационными заявлениями относительно войны в Украине и повторял российскую пропаганду.

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В частности, он обвинял ВСУ в убийстве 14 тыс. гражданских лиц в Донбассе в течение 2014-2022 гг.

Также Бланар заявлял, что на военную помощь ВСУ якобы тратятся средства из фонда постковидного обновления ЕС.

Кроме того, он приписывал министру иностранных дел Германии Анналене Бербок фразу о якобы ошибочности санкций против России.

Также политик обвинял Верховную Раду в якобы недемократичности языкового законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA, временное правительство Словакии не будет поставлять военную помощь Украине. Это будет продолжаться по меньшей мере, пока не будет сформирован новый кабинет.

По мнению СМИ, победа пророссийской партии на выборах в Словакии может иметь наихудшие последствия для Украины, чем кажется. Есть риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании санкций по РФ и помощи Украине на уровне ЕС.

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