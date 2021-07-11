В Сирии прогремел взрыв на газовом заводе вблизи военной базы США

На газовом заводе Коноко в Сирии произошел мощный взрыв. На близлежащей территории размещена военная база США.

Об этом сообщило издание The Jerusalem Post. По информации от свидетелей, взрыв произошел после полуночи и был вызван минометным ударом.

В Пентагоне указали, что американские войска на газовых месторождениях Коноко на востоке Сирии открыли огонь с закрытых позиций, поскольку оборонялись от атаки противника. Информации о жертвах и пострадавших в прессу не поступало.

Официальны власти Сирии утверждают, что после инцидента наблюдались необычные передвижения американских сил в части региона, где находится газовый завод.

Видео дня

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГИЛ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня США совершили боевую атаку с воздуха по объектам, используемыми группами ополченцев в иракско-сирийском пограничном регионе.