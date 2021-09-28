В Сирии неизвестный самолет атаковал базу поддерживаемых Ираном ополченцев

В ночь на 28 сентября управляемые поддерживаемыми Ираном ополченцами базы в районе восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглись атаке с воздуха. Удары якобы нанес неизвестный самолет.

Это произошло недалеко от иракской границы – регионе, где в прошлом году усилил свое военное присутствие Иран. Об этом со ссылкой на слова местных жителей и военных источников сообщает Reuters.

Отмечается, что удар припал на местность к югу от города Меядин вдоль реки Евфрат. Там располагается основная база некоторых шиитских ополченцев, в основном из Ирака.

По словам местных жителей, они слышали несколько взрывов, после чего заметили кареты скорой помощи, которые мчались в пустынные пригороды города. При этом боевики взялись патрулировать улицы.

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"Ополченцы в панике призывали пешеходов и машины очистить центр города и главные улицы вокруг него", – сказал горожанин Ахмад аль-Шави.

И жители, и военные источники подчеркнули, что ополчение преобладает в основном в суннитских городах и усиливается по всей провинции.

Агентство добавило, что сирийские государственные СМИ не сразу сообщили о воздушной атаке в Дейр-эз-Зор, что не удивительно. Ведь и до этого местные издания и каналы тоже отрицали, что тысячи поддерживаемых Ираном боевиков ополчения были размещены на большей части территории страны.

Неизвестно, кому принадлежал самолет. В то же время отмечается, что ранее Израиль предупредил о растущем региональном влиянии и военном присутствии Ирана в Сирии и заявил, что он нанес сотни ударов там.

За последний год удары израильских беспилотных самолетов были сосредоточены в приграничном городе Арбукамал, к юго-востоку от Меядина. Город находится на стратегическом маршруте снабжения поддерживаемых Ираном ополченцев, которые регулярно отправляют подкрепления из Ирака в Сирию. Шиитское ополчение также доминирует на значительной части иракской границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 3 сентября израильские самолеты якобы нанесли удар по окраине сирийской столицы Дамаск. Система ПВО страны обезвредила несколько ракет, о жертвах информации не было.