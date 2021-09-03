Сирия сбила над Дамаском ракеты, выпущенные Израилем – Reuters

Сирийские средства противовоздушной обороны сбили ракеты, якобы выпущенные Израилем в небе над столицей страны Дамаск. Атака произошла рано утром 3 сентября, о жертвах информации нет.

Об этом сообщает Reuters. Агентство процитировало заявление сирийского военного источника, обнародованное по государственному телевидению.

"Израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны юго-востока Бейрута, нацелившись на некоторые точки в окрестностях города Дамаск", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что сирийское государственное телевидение также продемонстрировало кадры со стрельбы по целям над городом.

Политический аналитик, специализирующийся на Ближнем Востоке, Ева Дж. Кулуриотис в Twitter написала о раздавшихся звуках нескольких взрывов в окрестностях сирийской столицы Дамаск. Позже добавила, якобы израильские военные самолеты "несколько минут назад нанесли удары по ряду объектов" в окрестностях Дамаска.

"Наша ПВО противостояла ракетам агрессора и сбила большинство из них, а потери ограничились материальными средствами", – подчеркнул сирийский военный источник.

При этом израильские военные сообщение об ударе в Сирии комментировать отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Сирии обстреляли ракетами военную базу США. В ответ американские военные тоже открыли огонь, потерь не было. Предполагалось, что атаку осуществили поддерживаемые Ираном боевики.