Папа Римский призвал к миру в Израиле и секторе Газа

Папа Римский Франциск призвал к спокойствию на землях Израиля и секторе Газа, где в течение последних пяти дней боев погибли десятки человек и сотни раненых. По его словам, эскалация насилия грозит перерасти "в спираль смерти и разрушения".

Продолжающееся насилие в Израиле и секторе Газа может повредить "братству и мирному сосуществованию", которые будет трудно восстановить без немедленного возвращения к диалогу, говорит понтифик. Как сообщает сайт Vatican News, он особенно обеспокоен смертью детей в конфликте.

"Смерть десятков детей особенно страшная и недопустима. Их смерть является знаком того, что люди хотят не строить будущее, а разрушать его", – заявил Папа Римский.

Он призвал израильских и палестинских лидеров "остановить шум оружия и идти по пути мира с помощью международного сообщества".

Также Франциск обратился ко всему миру ради "неустанной" молитвы за израильтян и палестинцев, чтобы они "нашли путь к диалогу и прощению, и были терпеливыми строителями мира и справедливости, открываясь, шаг за шагом, к общей надежде и сосуществованию".

Кроме того, понтифик попросил верующих молиться за жертв конфликта, особенно за детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом про эскалацию конфликта.