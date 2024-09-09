В Швеции самый большой аэропорт закрывали из-за неизвестных беспилотников: что известно

Крупнейший аэропорт Швеции "Стокгольм-Арланда" в ночь на 9 сентября пришлось временно закрывать из-за БПЛА. Его работу полностью остановили на несколько часов и возобновили около 4:30 (по местному времени).

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В SVT сообщили, что в этом районе зафиксировали как минимум четыре неизвестных дрона разного размера. Ни Управление гражданской авиации Норвегии, ни государственный оператор аэропорта Swedavia не знают, что это за беспилотники.

Решение закрыть аэропорт приняли около 2:00. Самолеты, направлявшиеся в "Арланду", пришлось перенаправить в аэропорты "Стокгольм-Скавста" и "Гетеборг-Ландветтер". Марштур пришлось изменить минимум пяти бортам.

Полиция начала предварительное расследование возможной диверсии.

"Мы подозреваем, что это было умышленное действие, но с какой целью – я ответить не могу... Из-за конфиденциальности предварительного расследования мы не хотим вдаваться в подробности о типах БПЛА", – сказал представитель полиции Дэниел Викдал.

Около 22:00 (перед тем, как дроны заметили в районе "Арланды") правоохранительные органы получили информацию о том, что БПЛА пролетели над центром города Уппсала, передает шведское радио Ekot.

Копы рассказали, что соответствующие сообщения они получали как от частных лиц, так и от сотрудников полиции. В небе было замечено несколько объектов.

Неясно, существует ли связь между событиями в Уппсале и в аэропорту "Стокгольм-Арланда".

"Мы проверим, есть ли связи", – сказал пресс-секретарь местного управления полиции Тобиас Ален Свальбро.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 8 сентября жители двух уездов в Румынии – Тулча и Констанца – получили экстренное сообщение с предупреждением о риске падения объектов из воздушного пространства. Это произошло на фоне очередной российской атаки по Украине.

– Тогда в воздушное пространство страны вошли по меньшей мере два российских "Шахеда".

– Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони раскритиковала правительство государства за бездействие в отношении российских дронов, которые регулярно фиксируют над Румынией.

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