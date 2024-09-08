В Румынии местных жителей предупредили, что могут упасть обломки БПЛА

В ночь на 8 сентября жители двух уездов в Румынии получили экстренное сообщение с предупреждением о риске падения объектов из воздушного пространства. Об угрозе было извещено жителей уездов Тулча и Констанца.

Видео дня

Граждане Румынии получили предупреждение из-за очередной российской атаки по Украине. Об этом сообщает новостной портал News.ro.

Система RO-Alert, которая используется в серьезных ситуациях, когда жизнь и здоровье граждан Румынии находятся под угрозой, разослала оповещение местным жителям после того, как в воздушном пространстве Румынии были замечены российские дроны-камикадзе.

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат заявил, что подобные сообщения выдаются тогда, когда считается, что существует риск жизни и здоровью населения. Также чиновник добавил, что Департамент по чрезвычайным ситуациям работаюет в тесном сотрудничестве с представителями Министерства обороны, которые контролируют ситуацию в уездах Тулча и Констанца.

"Отмечаем, что эти сообщения предназначены для информирования населения в районе границы Румынии с Украиной о возможных атаках со стороны России на украинскую территорию, а также о том, что существует вероятность падения объектов на национальную территорию", – отметили представители румынской власти.

Напомним, во время ночной дроновой атаки России несколько российских "Шахедов" снова нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО. В этот раз вражеские дроны-камикадзе летали в небе над Румынией, румынские военные подняли авиацию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Румынии обнаружили обломки российских дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки РФ на Украину пересекли румынскую границу. Их обнаружили в районе села Плауру на румынском берегу напротив Измаила.

– Позже в румынском министерстве национальной обороны заявили, что российские воздушные атаки ударными дронами Shahed по украинским портам на Дунае никоим образом не касались Румынии и российские беспилотники не находились над ее территорией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!