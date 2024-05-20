В США произошла стрельба на выпускном, есть пострадавшие: появились подробности. Фото

В городе Кейп-Жирардо (штат Миссури, США) произошла стрельба во время выпускного вечера. Вследствие происшествия пострадали два человека.

По подозрению в преступлении полицейские задержали как минимум двух человек. Об этом сообщает издание Fox10.

Стрельба произошла в воскресенье 19 мая в центре Show Me Center в городе Кейп-Жирардо во время выпускного по случаю окончания средней школы. Один пострадавший нуждался в медицинской помощи, о состоянии другом пострадавшем СМИ не сообщали.

Представители школы заявили, что никто из ее учеников или сотрудников не пострадал, а выпускной будет перенесен на более поздний срок. Один из посетителей рассказал, что полицейские задержали как минимум двух человек.

Как сообщает Daily Mail, мужчина был ранен в ногу на территории арены Show Me Center в кампусе Университета штата Юго-Восточный Миссури. Также сообщается, что после стрельбы один человек был взят под стражу.

Полицейское управление Кейп-Жирардо подтвердили, что инцидент произошел во врем выпускного. После стрельбы все посетители были экстренно эвакуированы. Сейчас правоохранители проводят расследование на месте происшествия.

Напомним, один человек погиб и более 20 получили ранения в результате стрельбы во время парада Суперкубка в американском Канзас-Сити. Среди пострадавших практически половина – дети.

Ранее сообщалось, что 27 апреля на территории торгового центра в городе Мурнау (Германия) обнаружили тела двух украинцев. 36-летний мужчина от тяжелых колото-резаных травм погиб на месте, а 23-летний потерпевший скончался спустя некоторое время в больнице. Выяснилось, что убитые мужчины были украинскими военнослужащими.

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