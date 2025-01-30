В Швеции организатор акций с сожжением Корана был застрелен во время прямого эфира в TikTok

В Швеции застрелили 38-летнего антиисламского активиста Салвана Момику, который сжег Коран в знак протеста. Убийство произошло во время прямого эфира в TikTok.

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На мужчину, действия которого вызвали возмущение в мусульманских странах, напали в ночь на среду в районе Ховше города Седертелье. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила Момику с огнестрельными ранениями. Его срочно госпитализировали, но спасти не удалось.

На следующее утро правоохранители подтвердили его гибель и начали расследование, назвав убийство жестокой "казнью".

Момент нападения попал на видео, поскольку активист, как утверждается, приступил к прямой трансляции за несколько минут до стрельбы. Пресс-секретарь полиции Надя Нортон заявила, что следователи анализируют запись в рамках расследования.

Проводящий расследование прокурор Расмус Охман сообщил, что в связи с убийством Момики задержаны пять человек.

В четверг Момик предстал перед судом в Стокгольме, где ожидалось решение по делу о подстрекательстве к этнической вражде из-за сжигания Корана во время массовых протестов в 2023 году. Однако после сообщения о его смерти заседание было отменено. Суд отложил постановление, заявив, что "один из подсудимых скончался".

Его друг Салван Наджем, которого также судят за сожжение Корана, отреагировал на событие твитом: "Я следующий".

Заметим, что Момика впервые привлек международное внимание в июне 2023 года, когда сжег Коран и попрал его перед главной мечетью Стокгольма во время праздника Курбан-байрам и ежегодного паломничества хадж в Мекку. Его действия вызвали волну осуждения со стороны мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Иран, Марокко, Бахрейн и ОАЭ. США также раскритиковали протест, назвав его "непочтительным и оскорбительным".

После этого десятки иракских протестующих штурмовали посольство Швеции в Багдаде. Разъяренная толпа прорвалась через железные ворота и поднялась на здание. Демонстранты также распространяли листовки с сообщениями на арабском и английском языках: "Наша конституция - это Коран. Наш лидер - Аль-Садр".

Позже Момика повторил акцию у посольства Ирака в Стокгольме, что привело к многочисленным угрозам в его адрес.

Несмотря на то, что сначала власти разрешили протест, ссылаясь на законы о свободе слова, позже активисту предъявили обвинения в разжигании ненависти против этнических или национальных групп.

Недавно Момика получил продление вида на жительство в Швеции, поскольку возвращение в Ирак могло угрожать его жизни из-за риска пыток.

Также Момика активно вел соцсети, в частности, имел страницу на платформе X с более чем 230 тысячами подписчиков, где открыто выступал против ислама.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военные США ликвидировали лидера проиранского военизированного формирования, обвиняемого в нападениях на американцев в стране. Атаку совершили по штаб-квартире военизированных образований в столице Ирака Багдаде.

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