В Багдаде ударом беспилотника ликвидирован лидер иракского военизированного формирования: Иран обвиняет США. Фото

Военные США атаковали штаб-квартиры военизированных образований в столице Ирака в Багдаде. В результате был ликвидирован лидер проиранского военизированного формирования, обвиняемый в нападениях на американские силы в стране.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Также представитель службы безопасности Ирака сообщил о еще одном погибшем во время нападения беспилотника.

"Беспилотник нацелился на штаб материально-технической поддержки "Хашед аш-Шааби", являющийся проиранскими военизированными формированиями, в значительной степени интегрированными в вооруженные силы Ирака, сказал представитель службы безопасности.

Во время удара погибли два члена и ранены еще семеро", — рассказал чиновник на условиях анонимности.

В офисе премьер-министра Ирака заявили, что возглавляемая США международная коалиция несет ответственность за "неоправданное" нападение на иракские силы безопасности.

"Атака является опасной эскалацией и нарушением суверенитета Ирака", – заявили в офисе.

Информацию об ударе также подтвердили в США. Американский чиновник, давший комментарий Reuters на условиях анонимности, заявил, что удар попал в автомобиль в Багдаде. Он был направлен на лидера формирования "Харакат Ан-Нуджаба", говорит чиновник, не называя имени лица. Он отметил, что в результате удара всего погибли четыре человека, в том числе местный командир группировки и один из его помощников.

Сообщения от источников в иракской полиции и свидетелей подтверждают, что беспилотник выпустил по крайней мере две ракеты на восточной части Багдада, направленных на объект, который использовался боевиками.

Ранее сообщалось, что в столице Ирака Багдаде сотни человек ворвались в посольство Швеции. Протестующие устроили на территории дипломатического учреждения пожар в знак протеста против сожжения Корана в Швеции.

Напомним, скандальная акция с сожжением Корана произошла в начале 2023 года у турецкого посольства в Стокгольме. Протесты в столице скандинавской страны прошли против сопротивления Турции намерениям Швеции присоединиться к НАТО.