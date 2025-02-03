В Швеции мужчина сжег Коран: какое наказание ему присудили

В понедельник, 3 февраля, в Швеции районный суд Стокгольма признал виновным одного из участников антиисламской кампании в организации публичных сжиганий Корана в стране. Он получил условный срок и штраф.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что 50-летний гражданин Швеции Салван Наджем признан виновным в преступлениях на почве ненависти.

Наджем был осужден условно и оштрафован на 4000 крон ($358) за сожжение Корана и унизительные комментарии относительно мусульман по их религиозным убеждениям.

Как говорится в заявлении суда, он "четыре раза выражал пренебрежение к мусульманам из-за их религиозных убеждений".

Салван Наджем дружил с антиисламским активистом Салваном Момику, которого недавно застрелили в Швеции за сожжение Корана. Правоохранители начали расследование, назвав убийство жестокой "казнью". После убийства Момику Наджем отреагировал на событие твитом: "Я следующий."

Адвокат Наджема уже заявил, что обжалует приговор своему клиенту.

"Мой подзащитный считает, что его заявления подпадают под сферу критики религии в пределах свободы выражения мнений", – сказал адвокат.

Издание отмечает, что акции по сожжению Корана в 2023 году в Швеции вызвали беспорядки и гнев против страны в мусульманских государствах.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Швеции застрелили Салвана Момика, христианина из Ирака, неоднократно курившего Кораны во время массовых протестов в 2023 году. Момик должен был предстать перед судом в Стокгольме, где ожидалось решение по делу о подстрекательстве к этнической вражде. Суд закрыл его дело из-за убийства.

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