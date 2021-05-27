В Швейцарии подтвердили, что угрозы о бомбе поступили уже после перенаправления самолета Ryanair в Минск

Угроза взрыва бомбы в самолете Ryanair, следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс, поступила уже после того, как лайнер был перенаправлен в Минск.

Как сообщает Reuters, эту информацию подтвердил швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG, занимающийся вопросами конфиденциальности. Ранее белорусские власти заявляли, что приказали самолету приземлиться в Минске из-за угрозы взрыва бомбы со стороны исламистской группировки боевиков ХАМАС.

Базирующаяся в Лондоне исследовательская группа Dossier Center опубликовала сообщение электронной почты, содержащее предполагаемую угрозу от ХАМАСа. Письмо было отправлено через 24 минуты после того, как экипаж самолета был предупрежден якобы об угрозе взрыва.

Proton отказался комментировать детали сообщения, но подтвердил, что оно было отправлено после того, как самолет был перенаправлен в Минск.

"Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности", – говорится в заявлении швейцарской компании.

Провайдер пообещал поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения юридического запроса.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс был экстренно посажен в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате был задержан один из пассажиров рейса, оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.