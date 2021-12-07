В Швейцарии одобрили использование капсул для добровольной эвтаназии: как выглядит аппарат. Фото

В Швейцарии разрешили использовать для добровольной эвтаназии капсулу Sarco. Аппарат успешно прошел юридическую экспертизу.

Об этом пишет Swissinfo. Ее разработчиком является компания Exit International, а создана капсула была создана при помощи 3D-принтера (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Внутри Sarco заполняется азотом, снижая концентрацию воздуха до 1%. В результате человек чувствует себя дезориентированным и может ощутить легкую эйфорию перед потерей сознания.

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После того, как человеку зададут несколько вопросов, он сможет нажать кнопку, которая запускает процесс, занимающий около 30 секунд. Смерть наступает в результате гипоксии и гипокапнии – недостатка кислорода и углекислого газа. При этом у человека нет ни паники, ни чувства удушья.

Отметим, что в Швейцарии эвтаназия разрешена законом. Ее можно применять не только гражданам страны, но и иностранцам. Для этого необходимы показания – неизлечимая болезнь, которая причиняет страдания.

Сейчас в стране используют введение раствора пентобарбитала натрия, который усыпляет человека через 2-5 минут, вводит в глубокую кому, а затем наступает смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что подготовила законопроект об эвтаназии, но пока не вносит его на рассмотрение в Верховную Раду. Тогда она пояснила, что данная тема в Европе очень активно обсуждается.