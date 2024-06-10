В Швейцарии объяснили, почему РФ не хотят видеть на Саммите мира

Россия с самого начала продемонстрировала свою незаинтересованность в Саммите мира и делала это публично, поэтому ей не посылали приглашения. Кроме того, в Швейцарии также учли позицию самой Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в понедельник, 10 июня, во время пресс-конференции на тему проведения Глобального саммита мира.

"Как вы знаете, Россия не была приглашена на данном этапе. С самого начала я всегда подчеркивал, что без России мирный процесс невозможен. Мы всегда были открыты для того, чтобы направить приглашение России. Однако Россия несколько раз, в том числе и публично, заявляла, что не заинтересована в участии в этой конференции", – сказал он.

По словам Игнацио Кассиса, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лично сказал ему о том, что Россия не заинтересована в этом саммите.

"Единственная проблема состоит в том, что Россия отказалась заранее, еще до того, как были разосланы приглашения, а также отсутствие интереса – о чем сам министр иностранных дел Лавров сказал мне в январе, когда заявил, что это будет проукраинское мероприятие, а не настоящее попытка инициировать мирный процесс", – отметил глава МИД Швейцарии.

Министр также подчеркнул, что организаторы принимали во внимание и позицию Украины по этому поводу. По его словам, в случае приглашения России была угроза того, что на встречу по мирному урегулированию войны не приехала бы сама Украина.

"Не потеряли бы Украину, если бы пригласили Россию. Поэтому мы принимали это во внимание", – сказал Кассис.

В то же время министр отметил, что Саммит мира в Бургенштоке – это только первый шаг, призванный инициировать мирный процесс. Поэтому, по его словам, вопрос "не в том, должна ли Россия быть на борту, а в том – когда".

"Мы хотим, чтобы этот процесс продолжался. И мы убеждены, что долгосрочное решение потребует участия всех заинтересованных сторон", – заявил он.

Кассис также прокомментировал позицию Китая, напомнив, что в КНР изначально сказали, что не будут участвовать в мирной конференции, если она будет проходить без участия России.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая Китай официально заявил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира. Мол, его проведение не отвечает требованиям Пекина о том, что в конференции должен участвовать представитель страны-агрессора России.

Президент Владимир Зеленский призвал не дать России помешать этому. По его словам, на саммите мира в Швейцарии, который запланирован на 15-16 июня, важно показать, что весь мир поддерживает окончание войны в Украине.

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