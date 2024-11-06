В штабе Трампа вырос оптимизм после оглашения данных по подсчету голосов. Видео

В ходе подсчета голосов на президентских выборах в США в штабе экс-президента Дональда Трампа растет оптимизм. Вера в пошатнувшуюся после опроса электоральных настроений в Виргинии и Айове победу к соратникам кандидата от республиканцев вернулась.

Видео дня

В конференц-центре Трампа во Флориде уже начали праздновать победу. Об атмосфере в штабе кандидата-республиканца пишут CNN и The Washington Post.

По данным CNN, с каждым обновлением данных подсчета голосов в штабе Трампа царила все более оптимистичная атмосфера. Оптимизм ощущался здесь уже после первых объявленных результатов и значительно усилился после данных из Виргинии и Айовы. На днях были обнародованы результаты опросов по электоральным настроениям в этих штатах, и они были не в пользу кандидата от республиканцев – однако, как показало голосование, реальность оказалась противоположной.

Каждое обновление данных в конференц-центре Трампа во Флориде присутствовали радостными возгласами и аплодисментами, добавляет CNN.

В ночь на выборы советники кандидата-республиканца организовали для него частную зону в его клубе Mar-a-Lago, где "мир не имеет доступа к нему".

На самом деле, подъем среди советников, доноров и союзников Трампа начал появляться уже после того, как появились первые результаты из штатов, где результаты были прогнозируемыми. Хотя транслировать уверенность в победе в команде республиканца начали после обнародования данных о явке и досрочном голосовании.

Эти настроения заметно отличались от господствовавших во время последнего дня предвыборной кампании Трампа, когда он на митингах предполагал возможность поражения на выборах.

"По словам одного из советников, Трамп, встретившийся в своем частном клубе с лучшими помощниками и донорами, пожертвовавшими миллионы, провел часть вечера, звоня по телефону в государственные офисы для получения новой информации, и получил положительный прогноз", – описывает The Washington Post начало ночи после выборов.

Атмосфера в штабе Трампа больше напоминала вечеринку. Собравшимся в вечерних нарядах раздали бейсболки MAGA, которые следовало носить обязательно. В такие же головные уборы были одеты сотрудники охраны.

В конференц-зале была создана "фотозона": присутствовавшие выстроились в длинную очередь, чтобы сфотографироваться на фоне баннера с надписью Make America Great Again. В ожидании результатов поклонники Трампа пользовались услугами бара, предлагавшего пиво, вино и газировку.

"Когда CNN показало, что Трамп лидирует как в Северной Каролине, так и в Пенсильвании, двух критически важных штатах битвы, вся комната разразилась ревом — и вскоре после этого канал на больших экранах в передней части комнаты переключился на Fox", – отмечает The Washington Post.

Сам Трамп, который вместе с супругой Меланией голосовали в Палм-Бич, выглядел "уставшим, но оптимистичным", добавляет издание.

"Мы провели отличную кампанию", – сказал он.

После этого Трамп отправился в свой предвыборный штаб, где поблагодарил сотрудников и попросил советников предоставить отчеты о состоянии гонки, критиковал голосование по почте и досрочное голосование, пока его соратники пытались его поддержать.

Через пол часа Трамп вернулся в Мар-а-Лаго, не стал общаться с присутствующими, а прошел в подготовленную для него частную зону.

К собравшимся в Мар-а-Лаго он вышел около 09:30 утра по киевскому времени, заявив о своей победе и поблагодарив американцев за "честь быть избранным".

Напомним, по данным The Hill, Трамп набрал 280 голосов, а затем одерживает победу на выборах в США.