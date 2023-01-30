В Северной Македонии заявили, что РФ заинтересована в конфликтах на Балканах

Российская Федерация является одним из государств, которые заинтересованы в сохранении конфликтов на Балканах. Даже недавняя эскалация между Болгарией и Северной Македонией воспринялась правительством России положительно.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. На Балканах намечается очередной конфликт.

"За последнее время взаимоотношения между Македонией и Болгарией обрели еще более негативную краску. Причина – ряд исторических споров и гарантий прав нацменьшинств", – заявил Османи.

Также он добавил, что совсем недавно из Македонии был отозван посол Болгарии – это прямо показывает ухудшение отношений.

"Теперешнее обострение в данном конфликте может быть положительно воспринято третьими лицами, которые заинтересованы в постоянной вражде на Балканах", – сообщил министр иностранных дел Македонии.

Как подметил МИД Македонии, "третьим лицом данного конфликта" является РФ.

"Существует заинтересованность третьих сторон в поддержке некогда замороженных конфликтов в этом регионе для того, чтобы иметь возможность легче осуществлять влияние в нашем регионе", – отметил Османи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Албания и Северная Македония могут стать членами Европейского Союза. Переговоры о вступлении официально начались.

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