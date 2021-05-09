В сети показали, как падают обломки китайской ракеты. Видео

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Мир
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В сети показали, как падают обломки китайской ракеты. Видео

В сети показали видео падения обломков китайской ракеты Long March 5B в Индийский океан, в воскресенье, 9 мая.

Видео падения разместил YouTube-канал NewsBar.

Большинство обломков ракеты сгорели в процессе входа в атмосферу.

Напомним, в отдельных экспертов были опасения, что на Землю могут упасть остатки ракеты весом 22 тонны. Правда, по оценкам Space-Track, вероятность того, что ракета упадет меньше километра от любого места на Земле, составляла лишь 1 из 196,9 миллиона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны.

  • Китайскую орбитальную систему введут в эксплуатацию до 2022 года.

  • Сейчас единственным местом на орбите, где есть люди, является Международная космическая станция ''МКС'', откуда Китай исключен. Он делает ставку на собственную космическую программу.

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