В сети показали, как падают обломки китайской ракеты. Видео
В сети показали видео падения обломков китайской ракеты Long March 5B в Индийский океан, в воскресенье, 9 мая.
Видео падения разместил YouTube-канал NewsBar.
Большинство обломков ракеты сгорели в процессе входа в атмосферу.
Напомним, в отдельных экспертов были опасения, что на Землю могут упасть остатки ракеты весом 22 тонны. Правда, по оценкам Space-Track, вероятность того, что ракета упадет меньше километра от любого места на Земле, составляла лишь 1 из 196,9 миллиона.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны.
Китайскую орбитальную систему введут в эксплуатацию до 2022 года.
Сейчас единственным местом на орбите, где есть люди, является Международная космическая станция ''МКС'', откуда Китай исключен. Он делает ставку на собственную космическую программу.