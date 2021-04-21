В сети показали архивные фото развлечений Кастро в СССР

В сети опубликовали историческое фото, на котором ныне покойный руководитель Кубы Фидель Кастро развлекается в СССР.

Снимок появился в паблике "Историческое фото" в Twitter. Он датирован январем 1964 года (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На фотографии Кастро в Москве съезжает с ледяной горки на ковре.

Напомним, что в работе Фиделя Кастро как руководителя Кубы важное место занимали его дружественные визиты в СССР. Каждый раз он там находил для себя что-то новое – особенно в диковинку для него был белый снег, который он никогда не видел.

Фиделя удивляла снежная и холодная зима в СССР, русские традиции катания на санях, запряженных лошадьми, игры в снежки и катание с горок. Во время празднования Масленицы он прокатился в Москве на русской тройке и съехал с ледяной горки.

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