В сети показали архивные фото развлечений Кастро в СССР
В сети опубликовали историческое фото, на котором ныне покойный руководитель Кубы Фидель Кастро развлекается в СССР.
Снимок появился в паблике "Историческое фото" в Twitter. Он датирован январем 1964 года (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На фотографии Кастро в Москве съезжает с ледяной горки на ковре.
Напомним, что в работе Фиделя Кастро как руководителя Кубы важное место занимали его дружественные визиты в СССР. Каждый раз он там находил для себя что-то новое – особенно в диковинку для него был белый снег, который он никогда не видел.
Фиделя удивляла снежная и холодная зима в СССР, русские традиции катания на санях, запряженных лошадьми, игры в снежки и катание с горок. Во время празднования Масленицы он прокатился в Москве на русской тройке и съехал с ледяной горки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2016 года на Кубе в возрасте 90 лет скончался лидер Кубинской революции Фидель Кастро.
16 апреля 2021 года первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро объявил, что уходит со своего поста.
Коммунистическая партия Кубы избрала президента Мигеля Диас-Канеля первым секретарем своего центрального комитета вместо Рауля Кастро.