На Кубе выбрали преемника Кастро

Коммунистическая партия Кубы избрала президента Мигеля Диас-Канеля первым секретарем своего центрального комитета вместо Рауля Кастро.

Решение было принято в последний день съезда в понедельник, 19 апреля, сообщает агентство Anadolu. Смена власти знаменует собой конец шести десятилетий правления братьев Фиделя и Рауля Кастро впервые после кубинской революции 1959 года.

"Исторический день... Основатель и руководитель партии передает обязанности", – написал Диас-Канель в Twitter.

Отмечается, что 60-летний политик, рожденный после революции, олицетворяет новое поколение, находящееся у власти Кубы, с более современным мышлением. При этом сам он заявил, что не будет менять политику острова. Инженер-электронщик провел всю свою карьеру в Коммунистической партии и следил за каждым шагом, чтобы добраться до высшего уровня правительства.

Диас-Канель был членом коммунистической молодежи, затем возглавил партию в двух провинциях. После этого он был назначен министром высшего образования и вице-президентом в 2013 году, а вскоре стал президентом в 2019-м. Диас-Канель станет первым гражданским лицом, возглавившим Компартию Кубы.

"Он является результатом не импровизации, а вдумчивого отбора молодого революционера с условиями для продвижения на более высокие должности", – охарактеризовал его Кастро.

Примечательно, что Диас-Канель теперь должен разобраться с самым серьезным экономическим кризисом, с которым столкнулся остров почти за 30 лет, вызванным пандемией и санкциями, введенными США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро объявил, что уходит со своего поста.