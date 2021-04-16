Кастро объявил об уходе с поста лидера Компартии: закончилось 60-летнее правление династии на Кубе

Первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро объявил, что уходит со своего поста.

Заявление, знаменующее окончание 60-летней истории правления династии Кастро, политик сделал на восьмом съезде партии в Гаване в пятницу, 16 апреля, передает Reuters. Отмечается, что мероприятие было закрытым, но отрывки из него транслировались по государственному телевидению Кубы.

По словам 89-летнего Кастро, он с удовлетворением передает руководство молодому поколению, которое "полно страсти и антиимпериалистического духа".

"Я горячо верю в силу, примерный характер и понимание моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов, стоя на стременах, защищать отечество, революцию и социализм", – сказал он.

Кроме того, кубинский лидер отметил, что руководство он передает группе подготовленных соратников, закаленных десятилетиями опыта.

Как пишет "Голос Америки", этот шаг носит исторический характер, но мало кто ожидает значительных изменений для рядовых кубинцев.

На съезде также должны утвердить президента Мигеля Диас-Канеля в качестве следующего генерального секретаря партии.

Рауль Кастро – младший брат и соратник бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро (последний умер 25 ноября 2016 года).

Рауль и его покойный брат находились у власти с момента революции 1959 года.

В 2008-м Рауль Кастро одновременно стал главой государства, правительства и главнокомандующим Вооруженными силами Кубы. В апреле 2011 года занял пост первого секретаря ЦК Компартии.

В 2018 году в связи с принятием новой конституции Кастро покинул должности главы государства и правительства. Он продолжил исполнять обязанности лидера компартии и главнокомандующего.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали историческое фото визита кубинского лидера Фиделя Кастро в СССР в 1963 году. Пользователи обратили внимание на то, что на руке у мужчины – двое часов швейцарской марки Rolex.